Шість додаткових сезонів, відеогра і документалка: «Південний парк» матиме продовження
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twitter / South Park
Корпорація ViacomCBS продовжила свою угоду з творцями мультсеріалу «Південний Парк» Треєм Паркером і Меттом Стоуном ще на шість років.
Угоду уклали до 2027 року, пише Bloomber.
Відтак шоу матиме аж 30 сезонів — за шість років автори повинні зробити щонайменше шість додаткових сезонів. Крім того, вони розроблять 14 повнометражних анімаційних фільмів, які вийдуть ексклюзивно в онлайн-кінотеатрі Paramount+.
Перша повнометражна стрічка «Південного Парку», з часів «Великого, довгого, необрізаного» в 1999 році, має вийти вже до кінця 2021 року.
Угода обійшлась корпорації у понад 900 мільйонів доларів та стала однією з найдорожчих в історії телебачення. Паркер і Стоун також отримали 50% прав на показ свого мультсеріалу в онлайн-сервісах. Їх частку оцінюють більше ніж у мільярд доларів.
Окрім повнометражних картин, автори планують створити за франшизою відеогру та документальний фільм.
- Серіал Стоуна і Паркера виходить на телебаченні з 1997 року і досі залишається найпопулярнішим телешоу каналу Comedy Central. «Південний парк» висміює недоліки американської культури та актуальні світові події, а також критикує низку переконань та табу.