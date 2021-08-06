Шість додаткових сезонів, відеогра і документалка: «Південний парк» матиме продовження

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Twitter / South Park

Корпорація ViacomCBS продовжила свою угоду з творцями мультсеріалу «Південний Парк» Треєм Паркером і Меттом Стоуном ще на шість років.

Угоду уклали до 2027 року, пише Bloomber.

Відтак шоу матиме аж 30 сезонів — за шість років автори повинні зробити щонайменше шість додаткових сезонів. Крім того, вони розроблять 14 повнометражних анімаційних фільмів, які вийдуть ексклюзивно в онлайн-кінотеатрі Paramount+.

Перша повнометражна стрічка «Південного Парку», з часів «Великого, довгого, необрізаного» в 1999 році, має вийти вже до кінця 2021 року.

Угода обійшлась корпорації у понад 900 мільйонів доларів та стала однією з найдорожчих в історії телебачення. Паркер і Стоун також отримали 50% прав на показ свого мультсеріалу в онлайн-сервісах. Їх частку оцінюють більше ніж у мільярд доларів.

Окрім повнометражних картин, автори планують створити за франшизою відеогру та документальний фільм.