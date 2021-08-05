У Житомирській області СБУ викрила «чорних копачів», які видобували тротил із авіабомб

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СБУ

Служба безпеки викрила у Житомирській області «чорних копачів», які видобували тротил із авіабомб та артилерійських снарядів Другої світової війни.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій», — йдеться у повідомленні.

Загалом правоохоронці вилучили 15 кілограмів вибухової речовини. Також під час обшуків виявили дві ємності із заготовленим тротилом, 37 авіабомб та артилерійський порох.

За даними розслідування, вилучений тротил зловмисники планували продати представникам кримінальних кіл.

«У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності», — зазначили у СБУ.

Вилучені снаряди правоохоронці знищили на спеціальному полігоні.