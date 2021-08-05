В Ірландії продали барана за рекордні для країни €44 тисячі

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В Ірландії на аукціоні продали найдорожчого ягня у країні — за семимісячного барана породи суффолк віддали €44 тисячі. Ціна побила попередній рекорд країни за барана, що становив €38 тисяч.

Про це повідомляє BBC.

Тварину придбав консорціум з міста Колрейн.

Фермер із селища Донегол, який завів стадо суффолкських овець у 2015 році, сказав, що знав, що його баран особливий, але ніколи не припускав, що за нього віддадуть таку суму: «Він той, якого всі шукали, той, кого всі намагаються вивести. У нього інший родовід». Гроші від продажу тварини він вкладе у свою ферму.

Суффолк — одна з найпопулярніших порід у Північній Ірландії. Її особливість у тому, що тварини швидко зростають і мають високу плодючість (практично завжди народжуються двійні та часто трійні). До того ж суффолки невибагливі до їжі, у них хороший імунітет, вони стійкі до хвороб ніг і паразитів. Цю породу вирощують переважно для мʼяса.