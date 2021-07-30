«Історичний день». Уперше за 30 років незалежності Україна отримала стратегію зовнішньої політики

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Україна вперше з моменту проголошення незалежності отримала стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні історичний день. Вперше з 1991 року Україна отримала систематизований стратегічний документ найвищого рівня щодо зовнішньої політики: Стратегію зовнішньополітичної діяльності», — сказав урядовець.

Він пояснив, що попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного та продуманого підходу була неефективною.

«Я дякую секретареві РНБО Олексію Данілову за те, що ухвалили ми цей документ на засіданні в Краматорську. Де ж ще давати старт документу, який головним пріоритетом робить дипломатичний захист України від російської агресії, деокупацію наших земель і людей та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини», — наголосив Кулеба.

До пріоритетних напрямів зовнішньої політики увійшли:

забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України;

курс на членство в ЄС та НАТО;

просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій;

захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

просування позитивного іміджу України у світі .

Стратегія розроблена на доручення президента Володимира Зеленського та ухвалена сьогодні РНБО. Загалом документ містить 254 пункти.