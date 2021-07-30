«В імʼя Отця, Сина й Дому Gucci». Вийшов перший трейлер фільму про вбивство засновника модного бренду

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MGM

Студія Metro Goldwin Mayer представила перший трейлер фільму «Дім Гуччі» режисера Рідлі Скотта.

Про це пише Elle.

Картина заснована на книзі Сари Гей Форден «Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру й жадібності». У головних ролях — співачка Леді Гага й Адам Драйвер. Гага зіграє Патрицію Реджані, яку засудили за організацію вбивства свого колишнього чоловіка і глави модного дому Gucci Мауріціо Гуччі (його грає Драйвер). За свій злочин вона відсиділа 16 років у вʼязниці.

Ролі другого плану теж зіграють всесвітньо відомі актори, такі як Аль Пачіно, Джаред Лето і Сальма Хайек. Видання зазначає, що представники родини і нащадки Гуччі звинуватили творців фільму у крадіжці «особистості великої родини, щоб отримати прибуток і збільшити доходи голлівудської системи». При цьому сімʼя продала марку в 1993 році. Реліз стрічки запланований на 24 листопада.