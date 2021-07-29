У США вперше судитимуть католицького кардинала за звинуваченням у зґвалтуванні підлітка

Новини

Уперше в Сполучених Штатах Америки колишній кардинал католицької церкви Теодор МакКаррік постане перед судом за звинуваченнями у зґвалтуванні підлітка. Раніше ще жодному кардиналові не предʼявляли обвинувачення у сексуальному злочині такого характеру.

Про це повідомляє New York Post.

Кардинал втратив свій сан після того, як розслідування Ватикану підтвердило, що він вдавався до сексуальних домагань як щодо дорослих, так і щодо дітей. Зокрема, його звинуватили в сексуальному насильстві над підлітком під час весільного прийому у 1970-х роках.

Загалом 91-річного МакКарріка звинувачують за трьома пунктами: непристойна поведінка, напад та нанесення травм людині віком від 14 років.

«Від жертви сексуального насильства потрібна величезна мужність, щоб повідомити про сексуальне насильство слідчим і продовжити кримінальний процес», — наголошує адвокат Мітчелл Гарабедян.

Потерпілий каже, що кардинал був другом сімʼї та почав знущатися з нього, коли той ще був хлопчиком, мовляв, МакКеррік торкав його та пестив.

Захист колишнього кардинала не коментує справу, але каже, що «з нетерпінням очікують на засідання».