У вересні місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну

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Facebook / Kristalina Georgieva

За підсумками розмови із Володимиром Зеленським директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії Фонду в Україну.

Відтак вже у вересні місія прибуде у Київ, йдеться у дописі посадовця.

«Дуже конструктивний дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським про успішний економічний прогрес України в рамках програми МВФ», — написала вона.

Глава МВФ висловила надію на продуктивну роботу з питань, що залишаються, під час місії у вересні. Український уряд сподівається отримати в цьому році від МВФ транш у розмірі 0,7 мільярда доларів за програмою Stand-by.