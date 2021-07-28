У вересні місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Kristalina Georgieva
За підсумками розмови із Володимиром Зеленським директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії Фонду в Україну.
Відтак вже у вересні місія прибуде у Київ, йдеться у дописі посадовця.
«Дуже конструктивний дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським про успішний економічний прогрес України в рамках програми МВФ», — написала вона.
Глава МВФ висловила надію на продуктивну роботу з питань, що залишаються, під час місії у вересні. Український уряд сподівається отримати в цьому році від МВФ транш у розмірі 0,7 мільярда доларів за програмою Stand-by.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже пʼять мільярдів доларів із негайним виділенням 2,1 мільярда доларів першого траншу.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня — наступного. Розміри другого і третього траншу становлять по 700 мільйонів доларів, третього — 560 мільйонів доларів і завершального четвертого — 980 мільйонів доларів.
- Утім, цей план порушили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
- У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, та ще низку поправок до законів.