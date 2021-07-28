Середня зарплата в Україні вперше в історії перевищила $500

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«Бабель»

Середня зарплата в Україні за результатами червня 2021 року становить 14 313 гривень. Уперше в історії підрахунків вона перевищила еквівалент $500.

Про це йдеться в повідомленні Держстату.

«Порівняно із травнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 6,0%, а за останні 12 місяців (відносно червня 2020 року) — на 23,6%», — зазначили там.

Наразі середня зарплата у 2,4 раза перевищує мінімальну, яка визначена на рівні 6 тисяч гривень.

Згідно з нинішнім курсом 14 313 гривень — це $525. Уперше в історії вона сягнула такого показника. До цього українська зарплата в доларах невпинно зростала з 1996 до 2013 року, коли становила 411 доларів. Але внаслідок кризи 2014 року, після початку війни та окупації Росією українських територій середня зарплата впала до 293 доларів, а в 2015 році взагалі становила менше 200 доларів.

Найбільше заробляють у середньому українці в Києві (20 455 гривень) та в Донецькій області (14 988). Найменші доходи у жителів Кіровоградської (11 497 гривень) та Херсонської (12 110) областей.