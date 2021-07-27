До списку Світової спадщини ЮНЕСКО додали сім нових обʼєктів

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Комітет Світової спадщини на засіданні 26 липня включив сім обʼєктів до списку ЮНЕСКО. Чотири з них є природними обʼєктами, ще три — культурними.

Про це йдеться на сайті організації.

У числі природних обʼєктів опинились Колхідські тропічні ліси і водно-болотні угіддя в Грузії. Вони простяглися на 80 км уздовж східного узбережжя Чорного моря. У лісах та угіддях проживає значна кількість видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою. На території обʼєкта — майже 500 видів тварин, з них 19-ти загрожує вимирання (наприклад, колхідському осетру).

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Японські острови Амаміосіма, Токуносіма і Іріомоте і північна частина острова Окінава — це майже 43 тисячі гектарів субтропічних лісів на чотирьох островах у ланцюзі. На них не живуть люди, вони мають високу цінність з точки зору біорізноманіття.

Гетбол — припливно-відливні рівнини у Південній Кореї. Вони розташовані у східній частині Жовтого моря. Там поєднуються складні геологічні та кліматичні умови, через що розвинулись різноманітні прибережні осадові системи.

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Лісовий комплекс Каенг Крачан у Таїланді простягнувся вздовж таїландської сторони гірського хребта Тенассерім. Ця частина гірського хребта перебуває на перехресті між Гімалайським, Індокитайським і Суматранським фауністичними та флористичними регіонами.

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Також до списку ЮНЕСКО включили три обʼєкти за їхню культурну цінність:

Курган Арслантепе в Туреччині — археологічні знахідки на території цього обʼєкта свідчать про його заселення щонайменше з VI тисячоліття до нашої ери до періоду пізньої Римської імперії.

Голландська лінія водної оборони, розширення території обʼєкта «Лінія оборони навколо Амстердаму» — це єдиний у світі приклад зміцнення, заснований на принципі контролю над водами.

Транснаціональний обʼєкт «Колонії милосердя» у Бельгії і Нідерландах. Вони є свідками експериментальної соціальної реформи XIX століття — спроби скоротити рівень бідності в містах шляхом створення сільськогосподарських колоній.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Ліверпуль втратив статус памʼятки Світової спадщини ЮНЕСКО. Міжнародна організація пояснила, що історичний район втратив свою особливу цінність через велику кількість реалізованих та запланованих у ньому будівельних проєктів, тож комітет проголосував за позбавлення міста цього статусу.