Виробник презервативів з обличчями Путіна і Сталіна виграв в ЄСПЛ проти Грузії

Новини

Грузинський виробник презервативів Aiisa виграв справу проти Грузії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Суд у Страсбурзі визнав, що держава зазіхнула на свободу вираження поглядів.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

У 2018 році суди Грузії оштрафували Aiisa на $160 за некоректні упаковки і заборонили їх виробляти. Суди вирішили, що упаковки порушували моральні підвалини, оскільки на них були зображені історичні персони, політики та релігійна тематика.

Зокрема, Aiisa випустила упаковки з президентом Росії Володимиром Путіним, одна з яких була приурочена до річниці вторгнення військ РФ до Грузії, і диктатором Йосипом Сталіним.

Після рішення апеляції засновниця компанії Ананія Гачечиладзе подала позов до ЄСПЛ.

Суд у Страсбурзі дійшов висновку, що рішення національних судів, які обмежили свободу вираження поглядів позивачки, не були ні релевантними, ні достатніми для виправдання втручання в статтю 10 Конвенції (Свобода вираження поглядів).

ЄСПЛ вказав, що на рішення грузинських судів істотно вплинули «погляди на етичні питання представників Грузинської православної церкви».

«Такий підхід суперечить встановленому Конституційним судом Грузії стандарту, згідно з яким неприпустимо навʼязувати етичні норми або світогляд конкретної особи або групи осіб іншим групам суспільства за допомогою державних інститутів, в тому числі суду», — сказано у рішенні ЄСПЛ.