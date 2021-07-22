У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал

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Центр транспортних стратегій

У Києві після масштабної реконструкції відкрили оновлений Центральний автовокзал. На його ремонт витратили близько 100 мільйонів гривень.

Про це пише Інтерфакс.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, модернізація автовокзалу стала успішним прикладом державно-приватного партнерства. Очікується, що автовокзал щороку прийматиме до 2,5 млн пасажирів.

«У партнерстві з «Київпассервісом» ми перетворили Центральний автовокзал на «аеропорт для автобусів» — сучасний транспортний хаб, де пасажирам зручно і комфортно. Ми повністю змінили бізнес-модель, забезпечили прозорі умови співпраці для перевізників і вже запустили онлайн-сервіс з продажу квитків, з можливістю їхнього бронювання і викупу на автостанціях. Найближчим часом ми будемо пропонувати пакет ІТ-рішень з управління бізнесом для перевізників», — зазначив очільник компанії «Укрпас» Максим Скляренко.

В оновленому автовокзалі збільшили кількість платформ з 12 до 30 та створили комфортні зали очікувань і каси. Також у будівлі відкрили фудкорт та готель на 34 номери.