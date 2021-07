Hennessy оголосив міжнародний музичний конкурс. Переможець отримає грант на творчі проєкти

Новини

Бренд Hennessy візьме на себе роль фонду і виділить грант, який розіграють у рамках конкурсу Hennessy All I Need. Куратори конкурсу — музиканти Onuka (Україна), Super Besse (Білорусь), Tamada (Грузія) і The Buhars (Казахстан) — оберуть по одному переможцю, який отримає грошовий приз на творчий проєкт. Із деталями конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Hennessy All I Need — глобальна кампанія, в якій представники різних креативних індустрій діляться історіями творчого шляху. У рамках проєкту Onuka, Super Besse, Tamada і The Buhars відверто розповідають про те, що робить кожну людину унікальною, як на це впливають події з минулого та в чому особливість різних культур і національностей.

Герої проєкту записали серію відеорозповідей, їх можна знайти на офіційних YouTube-каналах і в соцмережах артистів. У кінці кожного відео музиканти називають мету кампанії Hennessy All I Need — надихнути молоде покоління музикантів на пошук відповідей про те, де народилася їхня власна унікальність і з чого складається музика, яку вони створюють.

Мінська група Super Besse ділиться історією, як щоденний одноманітний побут вилився у протест проти нудьги, учасники гурту The Buhars з Казахстану розмірковують про унікальність казахської музичної культури, а Tamada розповідає, як подорожував Європою, а потім повернувся до Грузії та почав співати рідною мовою.

Окремим епізодом проєкту стане розповідь фронтвумен українського гурту ONUKA Нати Жижченко про її дідуся, який сам виготовляв музичні інструменти. За сюжетом історія родини плавно перетікає у премʼєру відео на трек TY, де ці інструменти й звучать.

«Музична сфера дуже сильно постраждала, але це як сито, що відсіює найсильніших. Не тільки в реалізації, а в їхній вірі, в їхній неможливості займатися чимось іншим. Я думаю, що це ті удари, які відшліфовують музичну індустрію», — говорить ONUKA про участь у проєкті.

Як взяти участь у конкурсі?

Щоб подати заявку на грант, учасники мають опублікувати пост на своїй сторінці в Instagram із відповіддю на запитання «Як моє минуле знаходить відображення в музиці» і «Що мені потрібно, щоб донести мою ідею всьому світу», поставити хештег проєкту #HennessyVSAllINeed і тегнути Instagram артиста, який буде оцінювати заявку, — Onuka, Super Besse, Tamada або The Buhars. Конкурс триватиме до 25 серпня. Переможця оберуть артисти проєкту за сприяння Hennessy.