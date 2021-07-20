У Києві жінка з пістолетом пограбувала банк. Її затримали

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У Києві на Оболоні пограбували відділення «Укрсиббанку» на вулиці Автозаводській, 99.

Про це повідомляють «Київ оперативний» і столична поліція.

Відділення пограбувала жінка. Зайшовши в банк, вона кинула підпалену пляшку із запальною сумішшю, після чого стала погрожувати пістолетом. Співробітники банку виконали вимоги і видали їй гроші з каси.

Жінку затримали на виході. Співробітники встигли в момент пограбування викликати поліцію.

Під час інциденту ніхто не постраждав.

Поліція почала розслідувати збройний розбій (ч. 4 ст. 187 КК). Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як передає ТСН, у жінки був іграшковий пістолет, а від пляшки загорілися вхідні двері, через що на місце прибули пожежники.

Коли грабіжниця зрозуміла, що до відділення прибула поліція, то вирішила взяти у заручники відвідувачку. Приставивши до неї пістолет грабіжниця вийшла з будівлі та зробила кілька пострілів у сходи — поліцейські зрозуміли, що зброя не бойова і затримали зловмисницю.