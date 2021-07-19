Латвія відкрила кордони для українців

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Flickr / Anemone Nemorosa

Уряд Латвії дозволив в’їзд до країни громадянам України. Ті, хто завершив вакцинацію від коронавірусу, матимуть певні переваги.

Про це йдеться на спеціальній мапі МЗС України, на якій оприлюднені актуальні дані про перетин кордонів.

Там зазначається, що українцям дозволено в’їзд до Латвії з будь-якою метою, зокрема і туристичною.

Українці, які завершили курс вакцинації від коронавірусу та мають європейський сертифікат, зможуть на сидіти на карантині та не здавати тести.

В іншому ж випадку перед в’їздом доведеться отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус за 72 години до прибуття або ж негативний тест на антиген за 24 години до прибуття. Тест можна зробити і одразу після прибуття до Латвії.

Окремо також потрібно буде заповнити анкету на спеціальному сайті за два дні до приїзду в Латвію.