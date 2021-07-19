Саудівська Аравія заборонить невакцинованим громадянам виїжджати за кордон
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Getty Images
У Саудівській Аравії людям, які не отримають дві дози вакцини від коронавірусу, заборонять виїжджати за кордон.
Про це пише Arab News.
Як зазначили у Міністерстві внутрішніх справ країни, відповідне рішення ухвалили через поширення у світі нових штамів коронавірусу та зростання захворюваності, а також через «низьку ефективність однієї дози вакцини проти мутацій».
Там також наголосили, що рішення схвалили і в Міністерстві охорони здоров’я. Заборона набере чинності з 9 серпня.
Водночас дітей до 12 років випускатимуть за кордон без вакцинації за умови наявності страхового полісу. Також виїхати зможуть ті, хто одужав від коронавірусу протягом останніх 6 місяців, або ж ті, хто вже одужав і отримав принаймні одну дозу вакцини.
- Саудівська авіакомпанія Flynas 11 червня запустила перший прямий рейс з Ер-Ріяду до Києва (аеропорт «Бориспіль»). Із 18 червня рейси між містами виконуються щодня в обидві сторони.