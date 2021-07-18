КМДА попередила про грозу з градом у столиці

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У Києві до кінця доби 18 липня очікуються гроза, град та шквали вітру. Про це повідомила пресслужба КМДА із посиланням на дані Українського гідрометцентру.

У міський адміністрації рекомендували під час грози:

зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері;

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше 18 липня ДСНС вже попередила про сильні грози у західних областях країни.