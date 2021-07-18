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КМДА попередила про грозу з градом у столиці

Автор:
Костя Войтенко
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WikimediaImages / Pixabay

У Києві до кінця доби 18 липня очікуються гроза, град та шквали вітру. Про це повідомила пресслужба КМДА із посиланням на дані Українського гідрометцентру.

У міський адміністрації рекомендували під час грози:

Раніше 18 липня ДСНС вже попередила про сильні грози у західних областях країни.