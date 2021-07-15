Рада заборонила продавати ліки дітям до 14 років

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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Верховна Рада у четвер, 15 липня, ухвалила закон № 5122, яким забороняється продавати (у тому числі онлайн) ліки дітям до 14 років, а також купувати та передавати їх дітям до 14 років. Про це йдеться на сайті парламенту.

При цьому той, хто продає ліки, має право вимагати пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує вік покупця. У разі відмови надати такий документ продаж ліків цій людині забороняється.