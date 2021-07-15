У Туреччині затримали судно з українськими моряками. Капітана і трьох його помічників звинуватили в контрабанді наркотиків

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Philippe Ales

У Туреччині в порту Іскендерун правоохоронці затримали судно під прапором Ліберії з українськими моряками, їх звинувачують у контрабанді наркотиків.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «Українській правді».

«10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Наступного дня прокуратура міста Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників. Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків», — розповів він.

Також Ніколенко уточнив, що до складу екіпажу судна входять 24 українці та один іноземець.

За його словами, решта членів екіпажу нині перебувають на борту судна та беруть участь у розслідуванні як свідки.

Наразі посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

«Громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують звʼязок із їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків», — додав речник МЗС.