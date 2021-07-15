У Німеччині, Бельгії та Нідерландах через негоду загинули 20 людей, ще понад 70 — зникли безвісти

Новини

David Sauer/Twitter

У Німеччині, Нідерландах та Бельгії проливні дощі зруйнували та пошкодили багато будівель і обʼєктів інфраструктури. Крім того, негода забрала життя 20 людей, а ще 70 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Daily Mail.

Найбільше від повеней постраждали такі західні німецькі федеральні землі, як Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Зокрема, у Рейнланд-Пфальці бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау.

Місцева влада каже про щонайменше 30 зниклих безвісти, поліція підтвердила загибель чотирьох людей.

Місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації, до порятунку людей планують залучати гелікоптери.

У Північному Рейні-Вестфалії теж підтопило житлові та інші будівлі. У місті Альтена загинув рятувальник, який намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у потік води.

Катастрофічні наслідки негоди зафіксували також у Баварії та Саксонії.

Наразі більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону «Бернд».

Повені також відбулися в Нідерландах і Бельгії. Очікується, що протягом цього тижня річки можуть почати виходити з берегів.

У Швейцарії регіональна влада оголосила найвищу загрозу повеней у районі Фірвальдштетського озера й заборонила судноплавство ним.

У Бельгії через рясні опади і високий рівень води на дамбі Монсін влада провінції Льєж попереджає, що річка Маас може вийти з берегів. Місцевих мешканців закликали вжити запобіжних заходів, зокрема провести гідроізоляцію підвалів.