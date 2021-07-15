«Робимо все, щоб локдауну не було»: міністр Ляшко допустив посилення карантину восени

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключає можливості введення нового локдауну восени, але запевнив, що в МОЗ роблять усе, аби цього уникнути.

Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Cьогодні у нас є можливість зробити все — і ми це робимо, щоб локдауну не було. І це не тільки дотримання протиепідемічних норм. Це і звернення до своїх старших родичів — батьків, дідусів, бабусь, щоб вони пішли і пріоритетно зробили щеплення проти коронавірусної хвороби. Якщо у нас люди старші 60 років будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоровʼя буде некритичним», — пояснив Ляшко.

За його словами, локдаун вводиться для того, щоб насамперед захистити вразливі до коронавірусу групи населення. Це люди старшого віку. Він пояснив, що якщо вони будуть вакциновані, то влада оцінюватиме дві складові: вплив хвороби на життя людей та вплив на економіку.

«І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала», — сказав очільник МОЗ.