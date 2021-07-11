На аукціоні у США картридж з компʼютерною грою продали майже за $900 тисяч
- Автор:
- Олег Панфілович
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У США картридж з компʼютерною грою The Legend of Zelda продали на аукціоні майже за $900 тисяч.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Картридж компʼютерної гри для консолі Nintendo NES в оригінальній упаковці продали на аукціоні за $870 тисяч, повідомила компанія-організатор аукціонів Heritage Auctions.
Вартість картриджа 1987-го року випуску побила попередній рекорд, встановлений у квітні, коли за картридж гри Super Mario Bros заплатили $660 тисяч.
- У квітні на інтернет-аукціоні за рекордні $3,25 мільйона продали рідкісне видання коміксу Action Comics № 1, в якому вперше зʼявився Супермен.
- У США на аукціоні Heritage Auctions за $1,5 мільйона продали перший комікс про Бетмена. Це найдорожча копія коміксу за участю «Темного лицаря».