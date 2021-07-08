Зеленський призначив нову очільницю Івано-Франківської ОДА

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук.

Про це повідомляє Офіс глави держави.

«Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини», — заявив президент, вітаючи Онищук з призначенням.

Серед пріоритетів президент назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Онищук народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом «бухгалтерський облік». У 2005 році — Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом «правознавство». Доктор наук з державного управління.

Онищук проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019 року — заступник голови Івано-Франківської ОДА.