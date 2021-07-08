У Південній Кореї виявили рекордну кількість інфікованих COVID-19. В країні оголосили частковий локдаун

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Keith lankford / Flickr

Влада Південної Кореї 7 липня виявила 1 275 випадків зараження коронавірусом серед місцевого населення, що стало найбільшим показником за весь час пандемії. У звʼязку з цим місцева влада вивчає можливість прискорення вакцинації населення.

Понад 80% інфікованих — це жителі Сеула і столичної провінції Кенгі, повідомляє агентство Kyodo.

У цих містах запровадили найжорсткіші карантинні обмеження. Напередодні локдаун продовжили до 14 липня. Громадянам не можна збиратися в одному місці більш ніж учотирьох. а ресторани та кафе працюють до 22:00.

До цих обмежень додалося ще одне. Після 22:00 не можна вживати спиртні напої на вулиці, а на порушників чекає штраф до 100 тисяч вон, це близько 88 доларів.

Попередній максимум фіксували ще у грудні 2020 року — 1 240 випадків інфікування. На думку представників системи охорони здоровʼя Південної Кореї, така динаміка поширення інфекції може зберегтися до початку серпня.

7 червня через погіршення епідеміологічної ситуації президент республіки Мун Чже Ін доручив владі посилити нагляд за дотриманням соціального дистанціювання, зокрема мобілізувавши поліцейських і військових.