У Данії побудували найбільший у світі замок з піску. Він увійшов до Книги рекордів Гіннеса

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У датському містечку Блокхус побудували найвищий в світі піщаний замок. Висота пірамідоподібної будови — 21,16 метра.

Про це повідомляє BBC.

За даними Книги рекордів Гіннеса, замок голландця Вільфреда Штайгера вище на 3 метри минулого рекордсмена, який був побудований в Німеччині в 2019 році. Штайгер та його 30 скульпторів використовували в своїй роботі майже 5 тисяч тонн піску.

Штайгер основною темою замку зробив коронавірус, модель якого прикрасила вершину будови. Замок має багато веж, візерунків, а також скульптури людей, тварин і пляжних будиночків.

Творці замку очікують, що їх творіння простоїть до настання сильних морозів, можливо, до наступного лютого або березня.