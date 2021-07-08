У Данії побудували найбільший у світі замок з піску. Він увійшов до Книги рекордів Гіннеса
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У датському містечку Блокхус побудували найвищий в світі піщаний замок. Висота пірамідоподібної будови — 21,16 метра.
Про це повідомляє BBC.
За даними Книги рекордів Гіннеса, замок голландця Вільфреда Штайгера вище на 3 метри минулого рекордсмена, який був побудований в Німеччині в 2019 році. Штайгер та його 30 скульпторів використовували в своїй роботі майже 5 тисяч тонн піску.
Штайгер основною темою замку зробив коронавірус, модель якого прикрасила вершину будови. Замок має багато веж, візерунків, а також скульптури людей, тварин і пляжних будиночків.
Творці замку очікують, що їх творіння простоїть до настання сильних морозів, можливо, до наступного лютого або березня.
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