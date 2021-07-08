Помер американський актор і режисер Роберт Дауні — старший

Новини

Twitter / Geek Vibes Nation

У США помер американський актор і кінорежисер Роберт Дауні —старший. Йому було 85 років.

Про це у своєму Instagram повідомив його син Роберт Дауні — молодший.

«Тато мирно помер уві сні після довгих років страждань від хвороби Паркінсона. Він був справжнім нестандартним режисером і весь час залишався на диво оптимістичним», — зазначив він.

Роберт Дауні — старший народився в Нью-Йорку в 1936 році. Кінематографом він почав займатися у 1950—1960-х. Його фільми переважно просували контркультурний порядок денний, супроводжуючись іронією та сатирою. Зокрема, він брав участь у створенні сценарію та постановці фільму «Патні Своуп» 1969 року, який став культовим і увійшов до Національного реєстру фільмів Бібліотеки Конгресу США. У цьому фільмі висміюються реклама і расизм.

Також Дауні-старший встиг зіграти в кількох фільмах, зокрема в «Жити та померти в Лос-Анджелесі», «Аве Цезарь» і «Сім’янин». Востаннє на екрані він зʼявився у 2011 році у фільмі «Як обікрасти хмарочос».