СБУ встановила махінації на ремонті злітної смуги аеропорту «Запоріжжя»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки виявила махінації чиновника КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», які завдали збитків держбюджету на 9 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За версією слідства, чиновник аеропорту «закрив очі» на неякісний ремонт злітно-посадкової смуги, який зробили ще в 2017-2018 роках. Замість того, щоб звернеться до підрядника, який робив ремонт, він знайшов нову компанію і вже вона переробляла неякісні ділянки.
Дії чиновника призвели до подвійної оплати вартості робіт. Йому повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК) і тепер посадовцю загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
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