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Ramon Casha / Flickr

Астрономи виявили в галактиці Чумацький Шлях скупчення з понад 100 чорних дір.

Про це повідомляє Daily Mail.

Скупчення виявили експерти з Університету Барселони. Астрофізики спостерігали за зоряним скупченням Palomar 5 у надії знайти раніше невідомі відмінні риси. І зрештою вони відкрили величезну популяцію чорних дір, причому понад 100 з них перебувають у центрі цього скупчення.

«Кількість чорних дір там виявилася приблизно втричі більшою, ніж очікувалося, виходячи з кількості зірок у скупченні. Це означає, що понад 20% загальної маси скупчення припадає на чорні діри, кожна з яких приблизно у 20 разів масивніша за Сонце. Ці чорні діри утворилися при вибухах наднових у кінці життя масивних зірок, коли скупчення було ще дуже молодим», — заявив професор Марк Гілес, провідний автор дослідження.

У зоряного скупчення також виявили «приливний потік» — тонку смугу зірок, яку скупчення тягне за собою. Учені вважають, що ця група чорних дір може нести відповідальність за «масову евакуацію» зірок із Palomar 5. Цей зоряний потік простягається на 13 тисяч світлових років.

Скупчення Palomar 5 відкрив у 1950 році астроном Вальтер Бааде. Воно розташоване в сузірʼї Змії на відстані близько 80 тисяч світлових років від Землі та є одним з приблизно 150 скупчень у Чумацькому Шляху.

Вважається, що вік Palomar 5 перевищує 10 мільярдів років. Це означає, що воно, як і більшість інших кульових скупчень зірок, утворилося на найбільш ранніх етапах формування галактик.