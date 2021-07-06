Melovin звинуватив телеканал М1 у тому, що він вирізав його камінг-аут. Канал відповів

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Український співак Костянтин Бочаров (Melovin), виступаючи 5 липня на сцені фестивалю Atlas Weekend, зробив камінг-аут, заявивши про свою бісексуальність.

У своєму Instagram він опублікував відео, на якому поцілував дівчину і хлопця на сцені, а потому огорнув себе прапором ЛГБТ. При цьому він обурився тим, що телеканал M1, який транслював виступ, вирізав цей фрагмент і не завантажив його на YouTube.

«Мій офіційний камінг-аут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність», — вказав Melovin.

Телеканал М1 пояснив це тим, що не знав про план співака, коли затверджував телеефір, передає «Детектор-медіа».

«Телеканал М1 підтримує будь-які людські свободи та права. В даному випадку мова йде суто про професійний підхід з боку команди виконавця. Сценічний план концерту та телеефіру формується і затверджується заздалегідь. У такий спосіб ми формуємо щосекундний графік прямого ефіру, який включає в себе як безпосередньо ефір, так і вихід у рекламні блоки. Це означає, що всі постановки артистів під час телезйомки концертних виступів обговорюються їхнім менеджментом із телеканалом заздалегідь», — заявили в М1, пообіцявши викласти повну версію виступу на офіційній сторінці в YouTube.

Згодом телеканал опубліковав це відео.

Медіагрупа StarLightMedia, до якої входить М1, також заявила про те, що Melovin не повідомив заздалегідь про плани. При цьому група зазначила, що вже готує великий матеріал про камінг-аут.