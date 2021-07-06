САП передала до суду справу проти генерала ЗСУ та донецького чиновника. Їх звинувачують у розкраданні майже 3 млн грн на будівництві бліндажів

Новини

hcac.court.gov.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора Збройних сил України та посадовця Донецької ОДА. За даними слідства, вони завдали Міністерству оборони 2,8 мільйона гривень збитків за неналежне будівництво фортифікаційних споруд в АТО.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У 2015 році Кабмін виділив Міністерству оборони кошти для будівництва фортифікаційних споруд — розрахунки проводили з урахуванням досвіду країн-учасниць НАТО.

Однак підозрювані діяли в інтересах підрядної організації, тому перерахували їй кошти. Але споруди не відповідали проєктній документації, бо будувалися як експериментальні. Відтак побудовану фортифікацію неможливо використовувати для захисту військовослужбовців.

Обвинувальний акт щодо двох осіб направили для розгляду до Вищого антикорупційного суду. Їм інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Обом загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8,5 тисячі гривень до 17 тисяч.