У Шотландії знайшли копію Декларації незалежності США. Її продали на аукціоні за $4 мільйони

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Lyon & Turnbull

У столиці Шотландії, у місті Единбург фахівець із рідкісних книг Кеті Марсден розбирала завали на горищі будинку та знайшла копію Декларації незалежності США 1776 року. Копію на замовлення Сенату США зробили у 1820-х роках.

Про це повідомляє BBC.

«Я розбирала стопку паперів і помітила складений пергамент», — розповіла жінка. Вона відразу ж відвезла знахідку на роботу, де після тривалих досліджень підтвердили справжність документа. Фахівці визнали цю копію одним із 52 збережених примірників з колись зроблених 201 та при цьому єдиним екземпляром, що перебуває у приватних руках.

Рідкісний шматок американської історії продали 1 липня в аукціонному будинку Lyon & Turnbull за $4,4 мільйона. Покупець побажав залишитись невідомим. Це друга за величиною ціна, сплачена на аукціоні за копію Декларації.

Історичний документ, який не бачили 180 років, — одна з двох копій, що належали Чарльзу Керролу, одному з політичних діячів, які підписали Декларацію про незалежність США 4 липня 1776 року. Він подарував їх чоловікові своєї внучки Джону МакТавішу, шотландско-канадському дипломату, який служив представником Великої Британії у штаті Меріленд. Один із примірників МакТавіш передав Історичному товариству Меріленду. Потім він скопіював підпис і напис Керролла з цієї копії на іншу, додавши власну примітку для пояснення.

Оригінал Декларації зберігається в Національному архіві США. Він написаний на пергаменті та має культовий заголовок «Одностайна заява тринадцяти Сполучених Штатів Америки».