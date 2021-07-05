Папі Римському провели успішну операцію на кишківнику

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Очільнику католицької церкви Папі Римському Франциску провели успішну операцію на кишківнику. Після операції він почувається добре.

Про це пише Vatican News.

У Ватикані повідомили, що операція завершилася успішно ввечері у неділю, 4 липня.

«Потрапивши у другій половині дня до лікарні ім. А. Джемеллі, Святий Отець ввечері переніс операцію з приводу дивертикулярного стенозу товстої кишки», — повідомив голова пресофісу Святого Престолу Маттео Бруні.

Він підкреслив, що Папа Римський успішно переніс анестезію та операцію і почувається добре. З лікарні його випишуть вранці 5 липня.

Це перша госпіталізація та операція 84-річного Папи Римського Франциска за час його перебування на цій посаді з 2013 року.