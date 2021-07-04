На Кіпрі вирують сильні лісові пожежі. Влада просить про міжнародну допомогу

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На Кіпрі почалися потужні лісові пожежі, жертвами яких вже стали чотири людини. Влада назвала удар стихії наймасштабнішим в історії країни та звернулася по міжнародну допомогу, повідомляє в неділю, 4 липня, агентство AFP.

Перша сильна пожежа почалася вранці в суботу в районі Лімасолу на південній частині острова. Потім вогонь швидко поширився на сусідні регіони.

За останніми даними, площа пожеж становить 55 квадратних кілометрів. Поширенню вогню сприяє спекотна та вітряна погода.

МВС Кіпру повідомило, що в результаті загинули чотири людини — їхні тіла знайшли біля автомобіля. Імовірно, це сезонні робітники з Єгипту.

Президент країни Нікос Анастасіадіс назвав пожежі «безпрецедентними» і «катастрофічними». «Підтверджується, що це одні з найбільш руйнівних пожеж і, на жаль, з людськими жертвами», — цитує його слова BBC.

Кіпрська влада у неділю звернулася по міжнародну допомогу. На заклик вже відреагували Ізраїль, Греція та Італія, які пообіцяли відправити на острів пожежну авіацію і засоби пожежогасіння. До боротьби зі стихією також підключилися британські військові, які несуть службу на базі поруч із Лімасолом.