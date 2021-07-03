Словаччина змінює правила в’їзду в країну. Як це вплине на українців

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Марієнко Андрій / УНІАН

Уряд Словаччини вирішив змінити правила в’їзду в країну. Тепер перед перетином кордону потрібно попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

Про нововведення попереджає Західне регіональне управління ДПСУ.

Там повідомили про попередження від словацьких колег. Перед перетином кордону потрібно пройти реєстрацію на сайті https://korona.gov.sk/ehranica.

«Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до wi-fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній», — зазначили українські прикордонники.

Також це стосується і тих українців, які в’їжджають до Словаччини через залізничний пункт пропуску «Чоп (Страж) — Чієрна-над-Тісоу». Ті, хто не зареєструється, до Словаччини потрапити не зможуть.