Прокуратура підозрює головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики в розтраті 250 тисяч гривень

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Головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського підозрюють у розтраті 250 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сторінці столичної прокуратури.

Слідство зʼясувало, що головний тренер у 2019—2020 роки, зловживаючи службовим становищем, розтратив кошти управління «Укрспортзабезпечення». Він підписував акти про надання послуг проживання та харчування спортсменів і тренерів, які нібито мешкали та харчувались в олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа». Однак встановлено, що вказані в договорах особи в цей період перебували за межами України.

Отже, головний тренер, знаючи, що вказані спортсмени не перебувають на тренувальних зборах, розтратив кошти на загальну суму близько 250 тисяч гривень. Зараз йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура не називає імені підозрюваного, але за даними з відкритих джерел йдеться саме про Сартинського.