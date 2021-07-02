ДБР оголосило підозри експосадовцям Міноборони й очільнику «Кузні на Рибальському» за поставку неякісної військової техніки

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Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони та ще деяким посадовцям Міноборони, а також голові правління заводу «Кузня на Рибальському» за поставку неякісної військової техніки.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Там розповіли, що у 2016 році до державного оборонного замовлення внесли потребу ВМС у нових катерах. Тому було заплановано будівництво двох катерів проєкту «Кентавр».

«За даними слідства, у 2016—2018 роках колишній заступник міністра оборони України, діючи умисно в умовах особливого періоду, у співучасті з директорами Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України шляхом перевищення своїх службових повноважень забезпечили безперешкодне та швидке, без необхідних процедур, укладення державного контракту з ПАТ «Завод Ленінська Кузня», а в подальшому ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському», — розповіли в ОГП.

При цьому вони усвідомлювали, що завод не має можливостей виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що там були відсутні проєкти виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.

Після цього посадовці внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера — і знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» та заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.

«Такі дії призвели до невиконання державного оборонного замовлення щодо забезпечення підрозділів ВМС України бойовими катерами, що в умовах збройної агресії Російської Федерації та втрати частини боєздатних кораблів і катерів спричинило зниження бойової готовності, обороноздатності та бойового духу ЗСУ та заподіяло Міністерству оборони збитків на суму понад 443 мільйони гривень», — пояснили в ОГП.

Також заступник міністра оборони у 2017 році забезпечив закупівлю у корпорації «Богдан Моторс» 100 санітарних автомобілів, експлуатація яких у ЗСУ теж була неможлива. Ці дії завдали збитків на 32 мільйони гривень.