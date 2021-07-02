Справа Гладковського про нанесення збитків на 17,44 мільйона гривень пішла до суду

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження проти колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Справа стосується зловживання службовим становищем, яке призвело до збитків державі на 17,44 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Звинувачення висунули колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, Гладковському і колишньому директору департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки Міноборони Андрію Араптанову. За версією слідства, у 2017 році вони організували закупівлю в рамках держоборонного замовлення вантажних автомобілів «Богдан Моторс» за завищеними цінами. Гладковський при цьому є кінцевим власником компанії.

Експертиза встановила, що куплені автомобілі не відповідали вимогам закупівлі, зокрема «Богдан Моторс» не забезпечила потрібний рівень локалізації (обсяг робіт зі створення авто в Україні). Спочатку рівень локалізації мав бути на рівні 60%, але «Богдан Моторс» отримала замовлення з рівнем у 10%. Коли рівень знизили до 20%, то всі витрати зі збільшення рівня локалізації компанія переклала на бюджет.

Контракт між Міноборони і компанією передбачав часткову передоплату і фіксував ціни, але ціну все одно збільшили. У результаті постачальнику автомобілів незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень.