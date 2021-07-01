Нідерланди дозволили вʼїзд щепленим вакцинами Covishield та Coronavac

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Нідерланди дозволили вʼїзд особам, які вакциновані дозволеними в Європейському союзі вакцинами від коронавірусу, а також препаратами Covishield та CoronaVac.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Громадяни можуть подорожувати за допомогою QR-коду в додатку Coronacheck. За відсутності цього додатку, подорожувальник має показати сертифікат вакцинації. Він має підтверджувати, що людина отримала дві дози вакцини, або одне щеплення, якщо раніше вона перехворіла на COVID-19.

Документ має бути складений однією з наступних мов — голландська, англійська, німецька, французька, італійська, португальська, або іспанська. Також сертифікат має містити особисті дані подорожуючого, інформацію про дату щеплень, найменування вакцини, яка була введена, дані установи, яка видала сертифікат та підпис лікаря, або печатка медичного закладу.

Нідерланди пускатимуть до себе мандрівників, які вакциновані такими препаратами, як Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca (Vaxivria), Johnson & Johnson, Moderna, Astra Zeneca-SK Bio (Vaxivria), Covishield, Sinopharm та Sinovac.

Наразі шість європейських країн дозволяють вʼїзд вакцинованим Covishield — це Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Іспанія та Ірландія.