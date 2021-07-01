Угорщина до серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

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Із 2 до 30 липня Угорщина закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Головне управління поліції Угорщини повідомило Україну, що перестане пропускати на свою територію людей і автомобілі через пункти пропуску «Барабаш» (з української сторони «Косино») і «Лонья» (з української сторони «Дзвінкове»). МВС просить врахувати цю інформацію при плануванні зарубіжних поїздок.

На кордоні з Угорщиною працюватимуть автомобільні пункти пропуску «Чоп», «Вилок» і «Лужанка».