В аеропорту «Бориспіль» затримали рейси в Анталію. Туреччина не дала дозвіл на польоти

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Вильоти кількох рейсів з Києва (аеропорт «Бориспіль») в турецьку Анталію перенесли на кілька годин, тому що турецька сторона не надає дозволу.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Рейс МАУ PS 5331 Київ — Анталія, який мав летіти о 05:00, вилетів об 11:00. Рейс МАУ PS 6237 Київ — Анталія з 02:00 перенесли на 14:00. Відправку МАУ PS 6233 перенесли з 03:00 на 17:30, а рейс QU 4407 (Azur Air Ukraine) — з 12:30 на 17:40.

Пресслужба підкреслила, що проблеми виникли з причин, які не залежать від аеропорту, і закликала пасажирів стежити за офіційною інформацією на онлайн-табло.

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко також повідомив, що через затримку в Києві зсувається виліт рейсів Анталія — Київ і Анталія — Одеса. Відомство розміщує пасажирів у готелях.