Великі динозаври почали вимирати ще за 10 мільйонів років до падіння астероїда. Науковці знайшли цьому пояснення

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Учені відновили історію загибелі динозаврів та виявили, що тварини почали вимирати задовго до космічного удару, який викликав глобальну катастрофу, повідомляє Nature Communications.

Автори нового дослідження, яким керував філогенетик Фабʼєн Кондамін з Французького національного центру наукових досліджень, проаналізували 1,6 тисячі викопних решток динозаврів, щоб оцінити швидкість видоутворення і зникнення шести основних сімейств динозаврів: анкілозаврів, цератопсидів, гадрозавридів, ромеозавридів, троодонтидів і тиранозаврових.

Науковці виявили, що різноманітність динозаврів почала скорочуватися приблизно 76 мільйонів років тому, тобто за 10 мільйонів років до падіння астероїда. Вони припускають, що це повʼязано зі збільшенням темпів вимирання старіших видів, яким, можливо, не вистачало еволюційної новизни, тож вони були нездатні адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища.

Відтак екологічні та фізичні фактори могли стати каталізатором зникнення видів динозаврів у пізньому крейдяному періоді. Холодні температури, ймовірно, створювали проблеми, зокрема, для великих динозаврів, оскільки вони покладалися на теплий клімат для підтримки стабільної температури тіла.

«Якщо визначення статі у динозаврів залежало від температури, як у крокодилів і черепах, то зміна статі ембріонів могла спричинити втрату різновидів з похолоданням клімату в кінці крейдяного періоду», — говорять науковці.

Дані нового дослідження показують, що остаточне вимирання динозаврів можна пояснити виключно потужним зіткненням з астероїдом. Хоча вчені не можуть безпосередньо вказати на точні екологічні механізми, що лежать в основі впливу глобального похолодання на видоутворення і швидкість зникнення динозаврів.

Результати підтверджують ідею про те, що довгострокові зміни навколишнього середовища, ймовірно, зробили динозаврів схильними до зникнення навіть до падіння астероїда.