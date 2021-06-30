Небезпечна їзда й хаотичне паркування. Влада Парижа погрожує заборонити прокат електросамокатів

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Влада Парижа пригрозила заборонити в місті сервіси з оренди електросамокатів після смерті жінки в наслідок наїзду на неї цього виду транспорту.

Про це пише BBC.

Інцидент стався в середині червня. 31-річна італійка отримала смертельні травми після того, як її збив електросамокат, на якому їхали двоє людей. Один з них, молода медсестра, була звинувачена в ненавмисному вбивстві за обтяжувальних обставин, оскільки вона втекла з місця події.

Смерть жінки викликала хвилю обурення. У звʼязку з цим, у вівторок заступник мера Парижа Давид Белліар заявив, що влада столиці Франції не видасть дозвіл сервісам оренди електросамокатів, якщо не відбудеться «значного поліпшення ситуації і самокати не знайдуть свого місця у громадському просторі, не викликаючи занепокоєння, або додаткової небезпеки».

Зокрема, мерія Парижа зобовʼязала сервіси обмежити швидкість самокатів до 10 км/год, щоб створити «повільні зони» в місцях великого скупчення пішоходів. У 2019 уряд Франції представило законопроєкт, який, забороняв їздити на електросамокатах особам, молодшим за 12 років, їздити на транспортному засобі удвох, а також їздити по тротуару.

Видання зазначає, що серйозною проблемою в Парижі стали і кинуті повсюдно самокати, багато з яких опиняються в міських парках і на площах, або навіть у Сені.