Верховна Рада ухвалила закони про банки та платіжні послуги. Вони потрібні для співпраці з ЄС і МВФ

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада ухвалила закон про платіжні послуги № 4364— таким чином українське законодавство адаптують під законодавство Європейського Союзу та формують правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС. Про це йдеться на сайті парламенту.

Також закон посилює захист прав користувачів платіжних послуг, забезпечує прозорість надання цих послуг і повноту інформації про них.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що закон змінює застарілі підходи до платіжного ринку, а також:

розширює коло надавачів платіжних послуг;

встановлює правила надання таких послуг в Україні;

встановлює вимоги до надавачів цих послуг;

покращує безпеку й ефективність надання платіжних послуг.

Також Верховна Рада ухвалила закон № 4367, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон вдосконалює регулювання діяльності банків, а його основною метою є, зокрема, посилити відповідальність наглядової ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Крім цього, передбачається нова структура капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.