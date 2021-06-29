У Росії минулої доби від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Новини

Plastifikator x «Бабель»

У Росії минулої доби, 28 червня, зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за весь час пандемії — померли 652 людини.

Про це повідомляється на офіційному російському сайті про ситуацію з коронавірусом у країні.

Загалом за минулу добу виявили понад 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше — у Москві (6,2 тисячі) та Санкт-Петербурзі (1,3 тисячі).

За весь час пандемії в Росії коронавірусом заразилися понад 5 мільйонів людей, 134 тисячі з них померли.

У Росії останнім часом активно зростає кількість нових хворих і померлих від коронавірусу. Усе через новий штам «Дельта», який активно поширюється у країні. Через це російські лікарні дуже швидко заповнюються і там не вистачає місць для хворих, а міста та цілі регіони вимушені запроваджувати жорсткі обмеження. Також на тлі зростання захворюваності в деяких регіонах, зокрема в Москві, вирішили розпочати обов’язкову вакцинацію населення.