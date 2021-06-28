Литва скасовує карантин, але деякі обмеження продовжать діяти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Литва з 1 липня скасовує карантин, введений через коронавірус в листопаді 2020 року. При цьому деякі обмеження продовжать діяти.
Про це повідомляє LRT.
Маски залишаться обовʼязковими для носіння в приміщеннях. В інших випадках вони тільки рекомендуються.
Торгові та розважальні заклади можуть працювати з дотриманням протиепідемічних заходів (масковий режим і дистанція), але зобовʼязані контролювати потік клієнтів.
«Паспорт можливостей», який дає більше свободи вакцинованим і тим, хто перехворів, продовжить діяти. Кількість учасників на заходах, де потрібен цей паспорт, більше не будуть обмежувати. У закритих приміщеннях заходи будуть можливі із заповненням місць на 75%.
Уряд не скасував режим надзвичайної ситуації. Це повʼязано з поширенням в світі більш заразного штаму «Дельта».
Правила перетину кордону залишаються без змін.