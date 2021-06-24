Словаччина знизила пенсії комуністам і силовикам, які служили радянському режиму

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Парламент Словаччини ухвалив закон, який з 5 серпня знизить пенсії комуністам, колишнім силовикам радянського режиму, партійним керівникам і ексспівробітникам комуністичної Служби безпеки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Закон по суті зрівняє пенсію до середнього показника за рахунок скасування «незаслужених нагород».

Пенсії зменшать колишнім функціонерам, працівникам і діячам організацій та органів безпеки комуністичного режиму, які «активно підтримували тоталітарний режим, порушували основні права і свободи людини». Ідеться про політичні переслідування для «підтримування тоталітарного комуністичного режиму за всяку ціну».

Закон також стосуватиметься вдів і вдівців колишніх керівників режиму — вони втратять «нехарактерні» пільги.

Однак закон передбачає деякі виключення. Пенсії та пільги збережуть особам, чия робота була формальною або повʼязаною з іншою діяльністю. Наприклад, спортсмени, які були приписані до поліції чи армії.