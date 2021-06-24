Нардеп Кравчук: Рада збереться на два позачергових засідання
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- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Верховна Рада планує на наступному тижні два позачергових засідання — 29 червня та 1 липня.
Про це «РБК-Україна» повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
За її словами, порядок денний буде насиченим, але деталі вона не уточнила.
«Наступного тижня можуть відбутися два позачергових засідання — у вівторок і четвер. Порядок денний буде насиченим, тому Рада буде працювати допізна», — сказала Кравчук.
Раніше спікер Ради Дмитро Разумков не виключав проведення позачергових засідань парламенту вже після закриття цієї сесії. Депутати працюватимуть у сесійній залі до середини липня, а потім йдуть на канікули до вересня.