Російські кораблі та літаки пострілами зупиняли британський есмінець біля берегів Криму

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Twitter / HMS Defender

Військові кораблі та літаки Росії застосували зброю проти британського есмінця Defender біля берегів анексованого Криму.

Про це повідомили у Міноборони Росії, пише Интерфакс.

«Есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації. На попередження не відреагував», — заявили там.

Інцидент стався біля мису Фіолет, який розташований неподалік анексованого Севастополя. Росія вважає Крим своєю територією, і тому називає морську зону біля півострова теж «власним державним кордоном».

У Міноборони РФ повідомили, що спочатку прикордонний катер виконав попереджувальну стрільбу, а потім літак Су-24М скинув чотири осколково-фугасні бомби по курсу руху британського есмінця.

Після цього російські військові заявили, що британський корабель змінив маршрут руху і «покинув територіальне море РФ».

У Великій Британії на інцидент поки ніяк не відреагували. Натомість у Росії вже викликали британського військового аташе при посольстві Великої Британії.