Новим прессекретарем Зеленського став Сергій Никифоров. Що про нього відомо

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Новим прессекретарем президента Володимира Зеленського став колишній ведучий телеканалу «Україна 24» Сергій Никифоров. Про це 24 червня в коментарі «Радіо Свобода» повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоля.

За його словами, зараз вирішуються «деякі юридичні формальності» і незабаром нового прессекретаря представлять офіційно.

На цій посаді Никифоров замінить Юлію Мендель, яку звільнили в квітні 2021 року.

Сергію Никифорову 34 роки. У 2008 році він закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2007 року працював кореспондентом телеканалів «Перший національний», «Рудана» (Кривий Ріг), «24» і К1. З 2011-го і до моменту закриття у 2017 році — в українській службі Euronews. Її редакція розташовувалася у французькому Ліоні, де і жив Никифоров.

«Тепер я знаю, як може бути «по-іншому», що необхідно змінити в Україні», — розповідав він про співпрацю з Euronews.

З 2019 року Никифоров працює в холдингу «Медіа Група Україна» олігарха Ріната Ахметова. Був кореспондентом програми «Сьогодні», пізніше ведучим випуску новин телеканалу «Україна 24», а з жовтня 2020 року — проекту «Ранок чемпіонів» разом з Талою Калатай.

Никифоров в одному з інтервʼю розповідав, що «Україна 24» — не політичний проект і називав його «головним інформаційним каналом країни».

«Ми прийшли на медіаринок серйозно і надовго. У нас великі амбіції, а також є все для їх реалізації», — говорив він.

Никифоров також запевняє, що стежить за новинами «майже завжди, коли не спить», «не ведеться на кожен гучний заголовок або посилання із соціальних мереж». «Ми не женемося за «кровʼю» і «сенсаціями», а даємо глядачам тільки перевірену інформацію», — розповідав він про свою роботу на «Україна 24».

Перед першим туром президентських виборів 2019 року, де у підсумку переміг Володимир Зеленський, Никифоров говорив, що «не все залежить від влади».

«Не президент змушує паркуватися на тротуарах та газонах. Не міністри наказують хамити, смітити, лізти без черги. Я хотів би, щоб за наступні пʼять років українці нарешті навчилися поважати людей навколо і зрозуміли, що ті, хто поруч, – не вороги, а партнери в побудові громадянського суспільства. Почнемо поважати одне одного – зможемо вимагати того самого від чиновників і політиків», — розповідав він про свої очікування від результатів голосування.