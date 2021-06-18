ДБР викрило правоохоронців, які впродовж року розкрадали вугілля з вагонів «Укрзалізниці»

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ДБР спільно зі спецпідрозділом СБУ викрили та затримали членів потужної злочинної організації, яка упродовж року розкрадала вугілля та інше майно з вантажних вагонів «Придніпровської залізниці» у Запорізькій області.

За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля ділки отримували мільйонні прибутки, інформує Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, злочинне утворення було добре організоване, мало чітку структуру та ієрархію. До організації входило понад 30 осіб, зокрема правоохоронці, працівники залізниці та цивільні громадяни.

«Злочинці ретельно розробляли зухвалі плани пограбувань та чітко розподіляли між собою ролі. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки», — повідомляє ДБР.

Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, що караваном вивозили викрадене. За один раз група могла вивезти до 100 тонн вугілля. На це йшло від 30 хвилин до 1 години.

Працівники поліції у Запорізькій області, які входили до угруповання, забезпечували «прикриття» від правоохоронних органів.

За результатами операції ДБР вже повідомило про підозру сімом особам та розглядає можливість розширення групи підозрюваних.