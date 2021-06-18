Кількість людей, які отруїлися в мережі ресторанів Харкова, зросла до 57 осіб. У лікарні не вистачає місць

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Кількість людей, які звернулися до медиків з харчовим отруєнням після того, як поїли в харківських ресторанах «Якіторія» та «Мафія», зросла до 57 осіб.

Про це повідомляється на сайті Харківського обласного лабораторного центру.

Серед отруєних — 16 дітей. За його інформацією, 55 хворих госпіталізовано, двоє лікуються амбулаторно.

Як передає Інтерфакс-Україна, на брифінгу в пʼятницю заступник міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що у відділенні Міської клінічної лікарні № 31, куди госпіталізують інфекційних хворих під час пандемії, зайняті всі ліжка, тому частину хворих відвезли до Валківської лікарні.

«Там уже не вистачає місць... Там 30 ліжок. Уже чотирьох осіб повезли до Валківської центральної районної лікарні, у них там є окреме відділення інфекційне. Ми з областю коригуємо дії швидкої допомоги і надаємо допомогу тим, хто її потребує», — сказала Горбунова-Рубан.

За її словами, всі пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості. Вона також уточнила, що вік дітей, госпіталізованих з харчовим отруєнням, — від 4 до 17 років.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.